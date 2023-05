Sicurezza: Kelany (Fd'I), taser anche nei comuni sotto i 100 mila abitanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È passato oggi in Commissione Affari Costituzionali e Lavoro riunite, un emendamento al decreto pubblica amministrazione, a firma mia e del collega Urzì, capogruppo in commissione, che consente anche nei comuni sotto i 100 mila abitanti, di dotare la polizia locale del taser". Lo dichiara il deputato di Fd'I Sara Kelany. "Strumento indispensabile per garantire la tutela della sicurezza dei cittadini e per offrire agli agenti di polizia locale supporti idonei e adeguati a delle necessità che si fanno ogni giorno più impellenti. Abbiamo il dovere di proteggere le nostre comunità, assicurare ai cittadini spazi vivibili e sicuri, in cui il contrasto alla criminalità e agli episodi di violenza possa essere realizzato concretamente dagli agenti che quotidianamente sono impegnati sui territori", conclude. (Com)