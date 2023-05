Energia: compagnia nazionale del Bahrein riorganizza le sue attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bapco, compagnia petrolifera nazionale del Bahrein, ridenominata Bapco Energies, ha annunciato una riorganizzazione delle proprie attività, ponendo al centro della sua nuova strategia le energie rinnovabili e l’innovazione tecnologica. Secondo il quotidiano emiratino “The National”, compagnie come la Bahrain Petroleum Company, la Bahrain National Gas Company, la Tatweer Petroleum e la Bapco Retail Company, saranno integrate nella Bapco Energies e organizzate in sette differenti settori operativi per i prossimi tre anni. Una parte importante in questi settori sarà occupata dalle strategie per “massimizzare il valore della compagnia, mediante il commercio e gli investimenti nell’innovazione tecnologica e nelle energie prodotte da fonti rinnovabili”. La Bapco Energies è stata inaugurata ieri dal principe ereditario e primo ministro del Bahrein, Salman bin Hamad al Khalifa, con l’obiettivo di soddisfare il crescente fabbisogno energetico del Paese e di sostenerne la crescita economica, in linea con la strategia “Vision 2030”, elaborata da Manama negli ultimi anni. “La sicurezza energetica si realizza in relazione alla realtà in cui viviamo”, ha spiegato Nasser bin Hamad al Khalifa, presidente della Bapco Energies, “occorre un piano d’azione lungimirante, basato sulla difersificazione delle fonti di energia” e che non sia in contrasto con “gli impegni assunti per contrastare l’impatto del cambiamento climatico”. (Res)