Regno Unito: in vigore da oggi primi accordi commerciali post-Brexit con Australia e Nuova Zelanda

- I primi accordi commerciali post-Brexit del Regno Unito con l'Australia e la Nuova Zelanda sono entrati in vigore a mezzanotte. Secondo i termini dell'accordo, da oggi verranno rimosse le tariffe su tutte le esportazioni di merci del Regno Unito negli altri due Paesi, l'accesso a questi mercati per i servizi sarà sbloccato e la burocrazia verrà ridotta per il commercio digitale e i visti di lavoro. La ministra degli Affari economici e del Commercio, Kemi Badenoch, ha dichiarato: "Oggi è un momento storico in quanto entrano in vigore i nostri primi accordi commerciali negoziati dopo la Brexit. Le aziende in tutto il Paese saranno ora in grado di raccogliere i frutti del nostro status di nazione commerciale indipendente e sfruttare così le nuove opportunità, guidando la crescita economica, l'innovazione e salari più alti". (Rel)