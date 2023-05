Roma: Rocca, stima 500 milioni per recupero Forlanini a carico Bambino Gesù

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per recuperare l'intero complesso dell'ex ospedale Carlo Forlanini di Roma "al netto delle spese di ristrutturazione servirebbero circa, ma si tratta di stime approssimative, 500 milioni di euro". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in un'intervista rilasciata al quotidiano il "Corriere della Sera". "Certamente tutti questi soldi non li metterebbero la Regione Lazio e i cittadini laziali, ma il Bambino Gesù che avrebbe in quel caso il legittimo interesse di offrire un servizio ancora più all’avanguardia, in termini di cura e di assistenza sanitaria", ha sottolineato Rocca. Inoltre "c’è il problema tempo - ha aggiunto -. Per il recupero di un gigantesco complesso che si sviluppa su circa 12 ettari di parco e che deve essere anche salvaguardato da un punto di vista architettonico, in quanto vincolato dai Beni Culturali" ci vorranno "anni", ha concluso. (Rer)