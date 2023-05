Africa: Cavo Dragone, ovunque le nazioni occidentali se ne vanno Wagner colma il vuoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo mercenario Wagner sta esercitando un’influenza in Libia, nella Repubblica centrafricana, in Burkina Faso, “ovunque le nazioni occidentali se ne vanno, colmano un vuoto” e “probabilmente sono anche in Sudan”. Lo ha detto il capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, in audizione davanti alle commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato. “L’influenza di Wagner è significativa un po’ ovunque” e tuttavia “non c’è stata tanta migrazione dalle zone in cui sono presenti”. “Il problema è che più passano i giorni, più si pone come una forza politica, oltre che militare”, ha avvertito Cavo Dragone. “E’ una compagine ben armata, ben pagata. L’esercito convenzionale russo non regge il paragone”, ha segnalato l’ammiraglio, evidenziando che “sono mercenari ma fortemente connotati” perché “sono quasi tutti russi”. Questo rappresenta “un mercenarismo anomalo”. (Res)