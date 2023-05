Moldova: presidente Sandu, l'Ue ci aiuta a contrastare chi vuole destabilizzare il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Moldova, Maia Sandu, ha espresso soddisfazione per la decisione dell'Ue di sanzionare cinque persone accusate di minacciare la stabilità e la sicurezza del Paese. In un messaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook, il capo dello Stato ha dichiarato che “l'Unione Europea aiuta a contrastare chi vuole destabilizzare la Moldova e bloccare il nostro futuro". "Queste persone, in contrasto con la legge, hanno tradito e continuano a tradire l'interesse nazionale, mettono in pericolo lo sviluppo del Paese e lavorano a beneficio del Cremlino”, ha scritto la presidente moldava. “Adesso queste persone non potranno muoversi liberamente nei Paesi che si allineeranno con le sanzioni, i loro conti saranno bloccati e i loro beni saranno sequestrati", ha sottolineato Sandu.(Rob)