Romania: sindacati istruzione annunciano proseguimento dello sciopero di settore

- Dopo un nuovo round di negoziati con l'esecutivo di Bucarest, i sindacati del settore dell'Istruzione hanno annunciato la continuazione dello sciopero generale in Romania, dal momento che è stata respinta la richiesta di incrementi salariali. Lo riferisce l'agenzia romena d'informazione "G4media". Nell'ultima offerta, il governo ha proposto un bonus di circa 800 euro per il personale docente e di circa 300 euro per il personale non docente. Oltre 15 mila manifestanti hanno protestato ieri davanti alla sede del governo, marciando ulteriormente verso la presidenza per chiedere al capo dello Stato, in passato insegnante, di impegnarsi a favore delle loro rivendicazioni. Il presidente Klaus Iohannis ha espresso la disponibilità di garantire, in qualità di mediatore, il raggiungimento di un accordo politico per la soluzione delle richieste salariali. Il capo dello Stato ha caratterizzato le richieste degli insegnanti come "naturali e legittime", sottolineando nel contempo che la soluzione della crisi nel settore dell'istruzione e la conclusione dello sciopero sono cruciali per lo svolgimento in condizioni normali dell'anno scolastico nonché per il mantenimento un clima di stabilità nel sistema. Alunni e studenti, a loro volta, hanno annunciato di sostenere il corpo docente e le loro richieste. (Rob)