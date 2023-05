Germania: arrestati sette presunti sostenitori dello Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sette presunti sostenitori dello Stato islamico sono stati arrestati in Germania su mandato della Procura generale federale (Gba). È il bilancio dell'operazione di polizia effettuata oggi in dieci Laender, nel quadro delle indagini della stessa magistratura per sospetto sostegno e finanziamento dell'organizzazione terroristica. Le forze dell'ordine sono intervenute a Berlino, Amburgo e Brema, nonché in Assia, Baden-Wuerttemberg, Bassa Sassonia, Baviera, Nordreno-Vestfalia, Renania-Palatinato e Turingia. Quattro arresti sono stati effettuati in Nordreno-Vestfalia, altri tre rispettivamente in Baden-Wuerttemberg, Renania-Palatinato e a Brema. Come riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, si tratta di uomini e donne, “per lo più cittadini tedeschi”, che il Gba accusa di sostenere lo Stato islamico. In Baviera, risultano 13 sospetti, ma nessun arresto. Il gruppo avrebbe costituito una rete per la raccolta di fondi destinati all'organizzazione jihadista, tra l'altro con campagne sul web. Tra l'altro, tali iniziative mirano a liberare dietro il pagamento di somme di denaro mogli e figli di terroristi detenuti in Siria nei campi di prigionia delle Forze democratiche siriane (Fds). Gruppo di opposizione a maggioranza curda, le Fds combattono sia lo Stato islamico sia i reparti governativi con il sostegno della coalizione internazionale contro il terrorismo, guidata dagli Usa. (Geb)