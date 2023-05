Libia: Cavo Dragone, pacificazione e riunificazione istituzioni sono essenziali per tutela diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pacificazione e la riunificazione istituzionale in Libia sono fondamentali premesse per un miglioramento della situazione dei diritti umani nel Paese. Lo ha detto il capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, in audizione davanti alle commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato. “In Libia dialoghiamo con entrambe le parti”, ha detto l’ammiraglio. Servono “una riunificazione delle due aree, un rinsaldarsi della parte istituzionale del Paese”, ma anche “un maggior apporto della comunità internazionale”. Se la Libia viene pacificata e disarmata nelle sue milizie – gli elementi che hanno partecipato alla rivoluzione del 2011 e che hanno rimosso il regime di Gheddafi e sono rimaste connotate da capacità operative spinte -, se disinneschiamo tutto questo, la situazione dei diritti umani non può che migliorare", ha proseguito Cavo Dragone. (Res)