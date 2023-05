Francia: Istituto statistiche, a maggio inflazione su base annua in calo al 5,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A maggio l'inflazione in Francia si è attestata al 5,1 per cento su base annua, dopo il 5,9 per cento di aprile. È quanto emerge dalle stime dell'Istituto nazionale delle statistiche e degli studi economici (Insee). Nel rapporto si legge che "questo calo dell'inflazione sarebbe dovuto al rallentamento su un anno dei prezzi dell'energia, dei prodotti manifatturieri e dei servizi", ma anche di quelli dell'alimentazione. Quest'ultimo settore si è attestato al 14,1 per cento, dopo il 15 per cento registrato ad aprile.(Frp)