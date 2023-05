Spagna: oggi Sanchez incontra parlamentari socialisti per preparare elezioni anticipate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez avrà oggi una riunione al Congresso dei deputati con i parlamentari socialisti per fare il punto sulla legislatura e preparare il partito alle elezioni generali anticipate, che ha convocato per il 23 luglio. Come riferito dall'agenzia di stampa "Europa Press", Sanchez oltre a fare un bilancio dei suoi tre anni e mezzo alla guida della coalizione di governo tra il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) e Podemos, spiegherà le ragioni dell'anticipazione delle elezioni al prossimo luglio, in piena estate e con la presidenza spagnola dell'Unione Europea già iniziata.(Spm)