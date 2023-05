Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo nuvolosità diffusa nella notte e al primo mattino. Nelle ore successive ampi spazi soleggiati e locali annuvolamenti, fino a cielo sereno o poco nuvoloso in serata. Precipitazioni probabili nella notte e al primo mattino su Prealpi e settori di pianura occidentali. Nel pomeriggio isolati rovesci e temporali possibili su Orobie e settori di pianura centro-occidentali. Temperature minime e massime in lieve calo. In pianura minime tra 15-18 °C, massime tra 23-27 °C. (Rem)