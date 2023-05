Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessora alle Politiche del Lavoro e sviluppo economico Alessia Cappello partecipa alla conferenza stampa "Orgoglio Porta Venezia", organizzata dall'Associazione Commercianti Porta Venezia Milano Rainbow DistrictMeet, viale Vittorio Veneto 2 (ore 10)Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala prende parte al seminario sul civismo italiano promosso dal Circolo e Centro studi "Emilio Caldara".Sala Salvadané, via De Amicis, 17 (ore 15)Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa alla presentazione del Rapporto "Sussidiarietà e... sviluppo sociale", realizzato da Fondazione per la Sussidiarietà con Istat.Salone degli Affreschi della Società Umanitaria, via San Barnaba, 48 (ore 18:30)REGIONEGli assessori Guido Guidesi (Sviluppo economico) e Alessandro Beduschi (Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste) e visitano l'azienda Auricchio a Gazzo di Pieve San Giacomo (Cremona).azienda Auricchio, via Manfredi, 7 Gazzo di Pieve San Giacomo/Cr (ore 8:45)L'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità, Elena Lucchini, e il sottosegretario con delega a Sport e Giovani, Lara Magoni, intervengono alla presentazione degli atleti e dei tecnici Lombardi convocati ai Giochi Mondiali Estivi "Special Olympics" di Berlino, in programma dal 17 al 25 Giugno. Intervengono Anna Maria Arpinati, componente del Board Special Olympics Italia, Andrea Aloisio, atleta Special Olympics, e Stefania Herendeu, atleta Partner. Alessandra Sanna, direttore tecnico regionale Team Lombardia e coordinatore tecnico nazionale Special Olympics Atletica Leggera, presenta gli atleti partecipanti.Palazzo Lombardia, Belvedere del 39° piano, piazza Città di Lombardia, 1 (ore 10)Conferenza stampa per i 140 anni dalla nascita di Luigi Ganna, primo vincitore del Giro d’Italia. Intervengono, tra gli altri, il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani e il campione Vincenzo Nibali, vincitore di un Tour de France e due Giri d’Italia.Palazzo Pirelli, Sala Gonfalone, via Filzi 22 (ore 10:30)Conferenza stampa di presentazione del Masterplan relativo all'attuazione dell'Accordo di Programma per la valorizzazione del complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza finanziato con 55 milioni di euro. Intervengono l'assessore regionale con delega alla Programmazione negoziata Massimo Sertori, il sindaco di Monza Paolo Pilotto, l'assessore al Bilancio e Patrimonio immobiliare del Comune di Milano Emmanuel Conte e il direttore generale del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, Giuseppe Di Stefano.Palazzo Lombardia, Ingresso N1, Sala Stampa, 11esimo piano, piazza Città di Lombardia, 1 (ore 15:30)VARIEHydrogen for Zero-CO2 Internal Combustion Engines. Intervengono, tra gli altri: Giovanni Lozza, Direttore del Dipartimento di Energia del Politecnico; Angelo Camerini, Head of Engine Design and Development, Lamborghini Automobili; Paolo Pollesel, head of renewable, new energies and material science research Center, EniPolitecnico di Milano, Aula Carassa Dadda, edificio BL 28, Via Lambruschini, 4 (ore 9)Cerimonia dedicata ai finanziamenti alla ricerca scientifica di Fondazione Umberto Veronesi.Università degli Studi di Milano, Aula Magna, via Festa del Perdono, 7 (ore 11)Conferenza stampa del progetto "Divulgatori Digitali". Intervengono Elena Marchetto, head of local governments relations di Fastweb; Alessia Cappello, assessora allo sviluppo economico e Politiche del Lavoro del Comune d Milano; Layla Pavone, direttrice del Board innovazione tecnologica e trasformazione digitale del Comune di MilanoSTEP Futurability District, Piazza Adriano Olivetti (ore 11)Conferenza stampa di presentazione della prima edizione del "Bilancio di missione dell'Arcidiocesi di Milano". Intervengono: mons. Bruno Marinoni, Moderator Curiae e Vicario episcopale per gli Affari Generali; Antonio Antidormi, Economo della Diocesi di Milano; la prof.sa Elena Beccalli, preside della Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; l'Arcivescovo, mons. Mario Delpini.Sala conferenze della Curia arcivescovile, Piazza Fontana, 2 (ore 12)MONZAIl sindaco Paolo Pilotto interviene all'evento "Nuove energie in città": sostenibilità e rigenerazione nel quartiere San Rocco. 13 Comuni insieme a Monza per un confronto con la Regione Lombardia.Centro Civico di San Rocco in via D'Annunzio 35, Punto stampa (ore 11:30) (Rem)