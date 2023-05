Auto: Tesla, Cina primo mercato di sbocco per Model Y nel primo trimestre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Pechino continuerà a promuovere con fermezza un'apertura di alto livello e a creare un ambiente internazionale legale e orientato al mercato per le imprese di tutti i Paesi, inclusa Tesla”, ha detto il titolare della diplomazia, evidenziando come il mercato cinese delle auto a nuova energia goda di "ampie prospettive di sviluppo". Qin ha inoltre ribadito che è necessario far avanzare le relazioni sino-statunitensi all'insegna del rispetto reciproco, della coesistenza pacifica e di risultati vantaggiosi per tutti. Musk, da parte sua, ha espresso la sua opposizione al disaccoppiamento economico e l'intenzione di continuare ad espandere le operazioni nella prima potenza asiatica. (Cip)