Amministrative: Gualtieri, risultato negativo per Pd, ora coalizione larga con forze sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Alle elezioni amministrative in Italia il Pd ha "perso tutti i ballottaggi tranne uno, e quella è stata una fantastica vittoria. Direi che siamo ancora in un ciclo negativo che è quello che ha visto la vittoria della destra alle elezioni politiche e poi la mia Regione alle elezioni regionali. Un ciclo da cui dobbiamo uscire e stiamo lavorando per costruire una proposta politica convincente che guardi al futuro, sono fiducioso lo faremo". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenuto ieri sera nel corso della trasmissione "Di Martedì", su La7. La nuova segretaria del Partito democratico, Elly Schlein "è appena arrivata" e "non ha senso scaricare le colpe a chi è appena arrivato di una difficoltà che avevamo anche prima", ha aggiunto Gualtieri. Adesso "si tratta di unire una forte capacità di definire un profilo di identità chiaro, leggibile al Pd con la capacità di costruire non tanto alleanze politiche ma unire uno schieramento largo di forze sociali ", ha concluso. (Rer)