Spagna: Globalvia, Ferrovial e Abertis in prima linea nella digitalizzazione stradale

- La concessionaria spagnola Globalvia, attraverso la sua società tecnologica Openvia, approfitterà del salone South Summit, che si terrà dal 7 al 9 giugno a Madrid, per lanciare NeoRoads, un'iniziativa per la digitalizzazione della strada che sarà presto testata negli Stati Uniti. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", Globalvia è in prima linea nel processo di digitalizzazione insieme a Ferrovial e Abertis. La concessionaria è promotrice di un consorzio per lo sviluppo dell'autostrada intelligente insieme ad aziende come Microsoft, 3M, Kapsch, Telefonica e Capgemini. Si tratta dell'iniziativa Aivia Smart Roads per la sensorizzazione e la simulazione stradale che si prevede sarà implementata nelle strade a pedaggio del Nord America. Abertis, invece, è diventata anche un punto di riferimento partecipando a progetti europei relativi ai veicoli autonomi, come 5GMed e 5G CroCo. In entrambi i casi, l'obiettivo è garantire l'esistenza di reti intorno alle strade. Altre esperienze di Abertis sono C-Roads, sul trasporto cooperativo e la guida autonoma che attraversa le frontiere; Inframix, che analizza la coesistenza di veicoli convenzionali e connessi. Abertis, inoltre, ha lanciato il progetto Garaje con Imb, in cui applica le nuove tecnologie alla manutenzione e alla gestione delle autostrade. L'azienda catalana gestisce anche il settore della mobilità attraverso Abertis Mobility Services. (Spm)