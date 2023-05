Russia: Medvedev, pubblici funzionari britannici sono “obiettivo militare legittimo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Londra sta conducendo una guerra non dichiarata contro Mosca, il che significa che qualsiasi funzionario pubblico del Regno Unito può essere considerato “un obiettivo militare legittimo” per la Russia. Lo ha dichiarato su Twitter il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitrij Medvedev. "Oggi il Regno Unito agisce come un alleato dell'Ucraina fornendo assistenza militare (...), di fatto conduce una guerra non dichiarata contro la Russia. Pertanto, qualunque funzionario pubblico, sia militare che civile, che promuove la guerra, può essere considerato un obiettivo militare legittimo", ha scritto Medvedev. Le parole del vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo arrivano dopo il commento del ministro degli Esteri britannico, James Cleverly, sull’attacco dei droni a Mosca. Secondo il ministro del Regno Unito, l'Ucraina "ha il diritto di lanciare attacchi contro la Federazione Russa al di fuori del suo territorio".(Rum)