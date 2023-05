Bankitalia: Euro-coin è diminuito a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In maggio Euro-coin è sceso ulteriormente in territorio negativo (a -0,42, da -0,15 in aprile). L’andamento – riferisce una nota della Banca d’Italia – risente della dinamica negativa della produzione industriale e degli indicatori qualitativi relativi alle imprese. Euro-coin – sviluppato dalla Banca d’Italia – fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell’area dell’euro, esprimendo tale indicazione in termini di tasso di crescita trimestrale del Pil depurato dalle componenti più erratiche (stagionalità, errori di misura e volatilità di breve periodo). È pubblicato mensilmente dalla Banca d’Italia e dal Cepr. Le prossime date di pubblicazione di Euro-coin saranno mercoledì 5 luglio e giovedì 3 agosto (da confermare). (Rin)