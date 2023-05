Giappone: nucleare, approvata legge che estende la vita utile dei reattori oltre 60 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le misure approvate dal parlamento figura una disposizione che esclude dal conteggio della vita utile dei reattori gli anni di inattività seguiti al disastro di Fukushima del 2011, e dovuti a cause oltre il controllo dei gestori. Il limite di 60 anni era stato introdotto dalle autorità giapponesi proprio a seguito del disastro; in particolare, la legge attualmente in vigore prevede per i reattori nucleari giapponesi una vita utile di 40 anni, con una possibile estensione di altri 20. Le nuove disposizioni prevedono la possibilità di ulteriori proroghe caso per caso, vincolate all'approvazione del ministero dell'Industria e a ulteriori controlli di sicurezza da parte del regolatore nazionale a intervalli non inferiori a 10 anni. (Git)