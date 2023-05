Usa: la deputata progressista Ocasio-Cortez voterà contro l'accordo sul tetto del debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata di New York Alexandria Ocasio-Cortez, una tre le principali esponenti dell'ala progressista del Partito democratico statunitense, ha annunciato che non voterà in favore del testo di legge sull'innalzamento del tetto del debito federale Usa, che riflette l'accordo raggiunto nei giorni scorsi dalla Casa Bianca e dalla presidenza repubblicana della Camera dei rappresentanti per evitare un default dello Stato federale. "La mia linea rossa è già stata superata", ha dichiarato Ocasio-Cortez. "Voglio dire... Da dove cominciare? Nessun tetto incondizionato. Requisiti per il lavoro. Tagli a programmi (di spesa). Non voterei mai e poi mai un testo simile", ha affermato la deputata. Altri esponenti progressisti del Partito democratico hanno espresso a loro volta insoddisfazione per i termini dell'accordo, che apporta tagli assai marginali alla spesa pubblica, ma rivede alcuni requisiti per l'accesso a programmi assistenziali. Contro l'accordo si è espresso con decisione anche il fronte ambientalista statunitense, specie per una disposizione che accelera a sorpresa il progetto del gasdotto Mountain Valley Pipeline. (segue) (Was)