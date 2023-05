Germania: oggi la sentenza sugli estremisti di sinistra sotto processo a Dresda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È attesa per oggi la sentenza sui quattro estremisti di sinistra sotto processo da circa 100 giorni al tribunale di Dresda. Come riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, la Procura generale federale (Gba) accusa i coimputati di associazione a delinquere e aggressioni ai danni di militanti della destra radicale, avvenute tra il 2018 e il 2020 a Lipsia, Eisenach e Wurzen. Per la donna sospettata di guidare il gruppo, detenuta dall'arresto tre anni fa, il Gba ha chiesto una condanna a otto anni di carcere. Attualmente a piede libero, gli altri tre estremisti di sinistra dovrebbero scontare pene dai due anni e nove mesi ai tre anni e nove mesi di reclusione. Per la difesa si è trattato di “un processo politico” e gli imputati devono essere assolti. Inoltre, secondo gli avvocati dei quattro, il Gba ha fatto di tutto per avvicinare gli estremisti di sinistra ai terroristi ed era “prevenuto”. Come evidenzia la “Sueddeutsche Zeitung”, a Dresda è stato allestito un ingente dispositivo di sicurezza in vista del verdetto. L'estrema sinistra ha, infatti, annunciato manifestazioni di solidarietà con i compagni sotto processo, sia nel capoluogo della Sassonia sia in altre città della Germania. Nella giornata di oggi sono previste dimostrazioni a Dresda e Lipsia, per il 3 giugno una protesta nazionale. Secondo le forze dell'ordine, i militanti della destra radicale stanno preparando iniziative violente. (Geb)