Ucraina: fonti Usa, nuovo pacchetto di aiuti militari includerà munizioni per droni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo pacchetto di aiuti militari degli Stati Uniti all'Ucraina ammonterà a 300 milioni di dollari, e includerà anche munizioni per velivoli d'attacco senza pilota. Lo hanno riferito funzionari anonimi del governo Usa, all'indomani dell'attacco sferrato dall'Ucraina contro la città di Mosca utilizzando proprio velivoli senza pilota, operazione di cui però Kiev ha formalmente negato la paternità. Secondo le fonti citate dalla stampa Usa, non esiste alcuna prova dell'utilizzo di droni o armi fornite dagli Stati Uniti nell'attacco contro la capitale russa; le fonti hanno ribadito che Kiev si è impegnata a non utilizzare le armi statunitensi per attacchi sul territorio russo. (Was)