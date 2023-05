Trasporto marittimo: accordo Iraq-Russia per facilitare la circolazione di merci e persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iraq e Russia hanno firmato un accordo per rafforzare la cooperazione nel settore del trasporto marittimo, con l’obiettivo di facilitare la circolazione di merci e persone. Lo ha riferito ieri il sito web di informazione iracheno “Iraqi News”. Il testo dell’accordo è basato su una proposta del ministero del Trasporto della Russia, incaricato di condurre le trattative con la controparte irachena, in coordinazione con il ministero degli Esteri russo. L’accordo, che si inscrive nel quadro dell’impegno di Mosca e Baghdad per intensificare la cooperazione nel settore dei commerci, faciliterà e migliorerà il trasporto marittimo tra i due Paesi, anzitutto mediante una semplificazione delle procedure doganali nei porti. Tale semplificazione, tuttavia, non riguarderà gli equipaggiamenti bellici, né le imbarcazioni non commerciali, come pescherecci e navi da ricognizione. (Irb)