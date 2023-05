Iraq: aviazione turca colpisce postazioni dei “terroristi” a Dohuk, Kurdistan iracheno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aviazione militare turca ha bombardato ieri quelle che Ankara definisce “postazioni del Partito dei lavoratori del Kurdistan” (Pkk turco) nei pressi di Dohuk, sulla catena montuosa di Mateen, nel Kurdistan iracheno. Lo ha riferito l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, precisando che l’area è stata presa di mira per tre volte nella giornata di ieri. I siti bombardati, inoltre, sono vicini ai villaggi di Koherzi, Blafa e Skiriye ma non ci sono notizie di feriti, né di danni materiali a strutture e infrastrutture civili. Lo scorso 25 maggio, il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha ribadito che la “guerra al terrorismo” condotta dalle Forze armate turche contro il Pkk ha garanitito la sicurezza e la stabilità di Ankara, contribuendo, in tal modo, ad attrarre investitori stranieri nel Paese. “Eliminiamo il terrorismo alla radice”, aveva commentato Erdogan. (Irb)