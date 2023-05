Giappone: produzione industriale in calo dello 0,4 per cento ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione degli stabilimenti industriali del Giappone ha registrato un calo dello 0,4 per cento ad aprile rispetto al mese precedente, secondo i dati pubblicati oggi dal governo di quel Paese. Il dato riflette il calo degli ordini di macchinari per la produzione in linea con la contrazione della domanda globale, e pone nuovi dubbi in merito alla traiettoria di ripresa della terza economia mondiale. Il Giappone ha attutito sino ad ora gli effetti del deterioramento delle condizioni economiche globali grazie alla ripresa del settore dei servizi seguita alla riapertura post-pandemia. Sul dato relativo alla produzione industriale hanno pesato soprattutto il comparto dei macchinari per la produzione di semiconduttori, con un output in calo del 24,6 per cento, e dei macchinari per la produzione di schermi piatti, crollato del 66,6 per cento. (segue) (Git)