Usa: Trump accusa l'ex portavoce McEnany di mentire sui sondaggi di gradimento

- L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha criticato la sua ex portavoce alla Casa Bianca Kayleigh McEnany, accusandola di aver presentato agli spettatori dell'emittente televisiva "Fox News" rilevazioni demoscopiche "errate" in merito al gradimento dei principali candidati repubblicani alla presidenza Usa. McEnany, che ha sostituito il noto giornalista televisivo Tucker Carlson come "volto" della prima serata dell'emittente televisiva conservatrice, avrebbe mostrato secondo Trump dati che sottostimano il suo consenso tra gli elettori conservatori: "Kayleigh 'Milktoast' McEnany ha appena dato i numeri sbagliati su FoxNews. Ho 34 punti di vantaggio su DeSanctimonious, non 25", ha scritto Trump sul suo social media "Truth", attribuendo un nomignolo alla ex portavoce e tornando a sfoderare uno dei soprannomi coniati per il suo principale rivale alle primarie presidenziali repubblicane, il governatore della Florida Ron DeSantis. "Anche se 25 punti sono grandiosi, non sono 34", ha aggiunto Trump. "Sapeva che il dato era stato rivisto al rialzo dalla società demoscopica che ha effettuato il sondaggio. Rinos e globalisti se la possono tenere", ha affermato l'ex presidente, riferendosi tramite l'acronimo "Rino" ai cosiddetti "repubblicani soltanto nel nome". McEnany aveva dichiarato ieri in prima serata che DeSantis sta "riducendo il divario" di consensi con l'ex presidente Trump dopo aver ufficialmente annunciato la propria candidatura alle primarie repubblicane per la Casa Bianca. (Was)