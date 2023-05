Iran: ministro Esteri, avviati colloqui “indiretti” con gli Usa sul programma nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Iran, Hossein Amirabdollahian, ha dichiarato ieri che la Repubblica islamica ha avviato colloqui indiretti e informali con gli Stati Uniti sul programma nucleare di Teheran. Lo ha riferito l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. Abdollahian, inoltre, ha puntato il dito contro “l’occidente”, che durante i negoziati di Vienna ha aumentato la portata delle sue pretese vanificando gli sforzi diplomatici per giungere a un accordo. Ciononostante, ha aggiunto il capo della diplomazia iraniana, il cammino del dialogo politico procede e il negoziatore nominato da Teheran, Ali Bagheri Khani, è in contatto costante con il coordinatore dei negoziati per l’Unione europea, Enrique Mora, e con l’Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. “C’è un continuo scambio di messaggi e proposte non ufficiali tra noi (iraniani) e gli americani”, ha aggiunto Abdollahian, “attraverso mediatori regionali e con l’aiuto degli europei”. Quanto allo Yemen, il ministro degli Esteri iraniano ha “constatato che i negoziati in Yemen vanno avanti”, dichiarando che Teheran “comunica con tutte le parti interessate per porre fine agli scontri armati e impegnare tutti nel dialogo”. Da parte sua, il portavoce del Dipartimento di Stato statunitense, Matthew Miller, qualche giorno fa aveva liquidato le voci sullo scambio di “messaggi indiretti” tra Washington e Teheran, dichiarando di “non voler rispondere alle presunte fughe di notizie su colloqui diplomatici”. (Res)