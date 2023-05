Thailandia: produzione industriale segna flessione dell'8 per cento ad aprile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Thailandia ha conseguito una crescita economica del 2,7 per cento nel primo trimestre 2023. Lo certificano i dati ufficiali pubblicati questo mese dal governo del Paese. La crescita è stata superiore alle attese degli economisti, per effetto dell'accelerazione nella ripresa dei consumi e del turismo. L'agenzia per la pianificazione economica thailandese ha confermato le proprie proiezioni per il 2023, con una crescita del Pil che dovrebbe essere compresa tra il 2,7 e il 3,7 per cento. (Fim)