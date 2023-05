Corea del Nord: funzionari e studenti di Pyongyang inviati a lavorare nei campi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Funzionari delle principali agenzie governative e studenti delle università di Pyongyang sono stati inviati dal governo nordcoreano nella provincia di Hwanghae Meridionale per lavorare al fianco degli agricoltori. Lo riferisce il portale d'informazione "Daily Nk", secondo cui i funzionari e gli studenti forniranno manodopera per le attività di piantagione e fertilizzazione nelle risaie, che in questo periodo richiedono manodopera tre volte al giorno. Il Comitato centrale del Partito del lavoro si sarebbe mobilitato per far fronte alla carenza di forza lavoro anche nelle coltivazioni di frumento e orzo, ormai prossimi al periodo della raccolta. (segue) (Git)