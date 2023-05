Corea del Nord: funzionari e studenti di Pyongyang inviati a lavorare nei campi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito del lavoro della Corea del Nord terrà un incontro di alto livello per la revisione delle politiche economiche nazionali nel mese di giugno. Lo hanno riferito i media di Stato del Paese. L'incontro del Comitato centrale del Partito del lavoro farà il punto dell'attuazione dei piani economici nella prima metà del 2023, e discuterà "questioni politiche di grande significato per lo sviluppo della nostra rivoluzione", ha riferito l'agenzia di stampa "Korean Central News Agency" ("Kcna"). Il Partito del lavoro ha tenuto un incontro di alto livello anche lo scorso febbraio, per discutere misure tese a fronteggiare le carenze di generi alimentari e la crisi del settore agricolo. (Git)