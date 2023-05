India-Nepal: premier Dahal in visita da oggi al 3 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Nepal, Pushpa Kamal Dahal, sarà in visita ufficiale in India da oggi al 3 giugno, su invito dell’omologo indiano, Narendra Modi. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri di Nuova Delhi, sottolineando che per il premier nepalese si tratta della prima visita all’estero dall’insediamento, lo scorso dicembre, e che sarà accompagnato da una delegazione di alto livello. Durante la sua missione Dahal sarà ricevuto dalla presidente della Repubblica, Droupadi Murmu, e avrà approfonditi colloqui con Modi sulla partnership bilaterale. Incontrerà anche altri dignitari indiani. Oltre che a Nuova Delhi farà tappa a Ujjain e Indore, nello Stato del Madhya Pradesh. La visita, si legge nella nota, prosegue una tradizione di scambi regolari e ad alto livello. L’obiettivo è dare ulteriore slancio alle relazioni, che si sono rafforzate negli ultimi anni in tutte le aree di cooperazione. (segue) (Inn)