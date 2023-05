India-Nepal: premier Dahal in visita da oggi al 3 giugno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri nepalese precisa che l’incontro con Modi è in programma domani, primo giugno, a Hyderabad House e che sarà seguito da una conferenza stampa congiunta e da un pranzo d’onore. Dahal, inoltre, interverrà a un forum d’impresa organizzato dalla Federazione delle camere del commercio e dell’industria nepalesi (Fncci) e dalla Confederazione dell’industria indiano (Cii). Il leader di Katmandu parteciperà anche a un evento della comunità nepalese ospitato dall’ambasciatore Shankar Prasad Sharma. Per Dahal, già primo ministro in passato, sarà la quarta visita in India in veste ufficiale. Al seguito del premier ci saranno la figlia Ganga Dahal e altri funzionari. (Inn)