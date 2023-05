Cina: ministro Difesa in visita a Singapore da oggi al 4 giugno per Dialogo Shangri-La

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa della Cina, Li Shangfu, sarà impegnato in una visita a Singapore da oggi al 4 giugno per partecipare all'edizione annuale del Dialogo Shangri-La. Lo riferisce il suo dicastero in una nota, ricordando che l'evento si terrà dal 2 al 4 giugno. Il Dialogo Shangri-La è una conferenza intergovernativa sulla sicurezza organizzata a cadenza annuale dall'Istituto internazionale di studi strategici (Iiss). Al dialogo partecipano ministri della Difesa ed esponenti di governo provenienti per lo più dall'Asia-Pacifico. Il forum deve il suo nome all'hotel Shangri-La di Singapore, dove si tiene dal 2002. (segue) (Cip)