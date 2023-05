Cina: ministro Difesa in visita a Singapore da oggi al 4 giugno per Dialogo Shangri-La (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il programma reso noto dall'Iiss, la prima giornata di lavori del Dialogo Shangri-La sarà articolata in tre sessioni speciali dedicate alle implicazioni della competizione tecnologia sulla sicurezza, alle sfide per lo sviluppo delle capacità militari dell’Asia-Pacifico e alla dimensione nucleare della sicurezza regionale. Nella seconda giornata sono previste quattro sessioni plenarie, su altrettanti temi: la leadership degli Stati Uniti nell’Indo-Pacifico; la costruzione di una regione Asia-Pacifico stabile e in equilibrio; la risoluzione delle tensioni regionali; l’evoluzione dell’ordine della sicurezza marittima. Parallelamente si svolgeranno altre tre sessioni speciali: sulla centralità dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean); sulla gestione della sicurezza euroatlantica e asiatico-pacifica; sulla cooperazione di difesa nell’Oceano Indiano. Nella terza e conclusiva si succederanno altre tre sessioni plenarie, incentrate sulle nuove iniziative di sicurezza della Cina, sulle nuove partnership e sullo sviluppo di modelli di sicurezza cooperativi. Il discorso di punta è stato affidato al primo ministro dell’Australia, Anthony Albanese. (Cip)