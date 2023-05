Arabia Saudita: rientrati i due astronauti sauditi dopo missione storica nello spazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due astronauti sauditi che hanno preso parte alla missione di otto giorni nella Stazione spaziale internazionale, Rayannah Barnawi e Ali al Qarni, sono atterrati al largo delle coste della Florida, a bordo della capsula SpaceX Dragon. Lo ha annunciato questa mattina l’Autorità spaziale saudita, precisando che la loro missione, denominata “Ax-2”, di cui facevano parte anche gli statunitensi Peggy Whitson e John Shoffner, si è conclusa con successo. Rayannah Barnawi e Ali al Qarni sono dunque i primi astronauti sauditi a prendere parte a una missione spaziale internazionale. “Ogni storia ha una fine e questo è solo l’inizio di una nuova era per il nostro Paese e per la nostra regione”, aveva detto Barnawi prima di lasciare la stazione spaziale internazionale, mentre Al Qarni aveva ringraziato i suoi colleghi, tra i quali l’emiratino Sultan al Neyadi, impegnato in una missione di sei mesi. (Res)