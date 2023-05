India-Cambogia: re Norodom Sihamoni conclude oggi visita dopo incontri con leadership

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re della Cambogia, Norodom Sihamoni, conclude oggi la sua visita di Stato a Nuova Delhi, iniziata il 29 maggio, per celebrare il 70mo anniversario delle relazioni bilaterali. Ieri il sovrano è stato accolto nel palazzo presidenziale, Rashtrapati Bhavan, dalla presidente della Repubblica dell’India, Droupadi Murmu, e dal primo ministro, Narendra Modi, e ha poi avuto colloqui separati con entrambi i leader. Murmu, si legge un comunicato della presidenza, ha riconosciuto l’importanza che la Cambogia attribuisce ai legami con l’India, per i quali ha espresso a sua volta apprezzamento. Inoltre, ha osservato che esiste un grande potenziale per un’ulteriore crescita del commercio e degli investimenti e che è necessario compiere sforzi per aumentare il turismo e i contatti interpersonali. L’India è desiderosa anche di elevare ulteriormente le relazioni di difesa. La leader ha parlato della presidenza indiana del G20 e dell’attenzione posta ai Paesi in via di sviluppo del Sud del mondo e si è congratulata con la Cambogia per aver portato a termine con successo la presidenza dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) lo scorso anno. Infine, Murmu ha affermato che per l’India è un privilegio collaborare con la Cambogia nei progetti socio-economici per il rafforzamento delle capacità nazionali. (segue) (Inn)