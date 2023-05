India-Cambogia: re Norodom Sihamoni conclude oggi visita dopo incontri con leadership (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Modi e re Sihamoni, secondo quanto riferisce l’ufficio del premier, hanno sottolineato i profondi legami di civiltà, di cultura e interpersonali tra i due Paesi. Il primo ministro ha assicurato la determinazione di Nuova Delhi a rafforzare il partenariato bilaterale in diverse aree. Il monarca ha ringraziato l’India per le iniziative in corso nella cooperazione allo sviluppo e ha espresso i suoi auguri per la presidenza del G20. Il re della Cambogia è stato ricevuto anche dal vicepresidente della Repubblica e presidente del Consiglio di Stato (la camera alta), Jagdeep Dhankhar. Come ha riferito la vicepresidenza, i due hanno avuto discussioni ad ampio raggio sulle relazioni bilaterali e su altre questioni di comune interesse. Il sovrano, inoltre, ha incontrato il ministro degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar. Quest’ultimo, su Twitter, si è detto “onorato” dell’incontro e ha sottolineato che la visita ribadisce “lo stretto legame di civiltà” tra i due Paesi, che trova espressione nella cooperazione nella conservazione dei beni culturali, nello sminamento, nella gestione dell’acqua e nei progetti socio-economici. Durante il suo soggiorno a Nuova Delhi, infine, re Sihamoni si è recato anche al Raj Ghat, il memoriale dedicato al Mahatma Gandhi, per rendere omaggio al padre della nazione indiana. (Inn)