Arabia Saudita: nuovo investimento da 4 miliardi di dollari della compagnia cinese Baosteel

- La compagnia cinese con sede a Shanghai Baoshan Iron and Steel, specializzata nella produzione di acciaio e nota anche come Baosteel, ha annunciato di avere in programma un nuovo investimento da 4 miliardi di dollari in Arabia Saudita, per un progetto nella nuova zona economica di Ras al Khair, dove impianterà il suo primo stabilimento produttivo all’estero. Secondo il quotidiano “Arab News”, l’investimento, che consentirà a Baosteel di produrre acciaio in Arabia Saudita, rappresenta uno dei successi della strategia industriale di Riad per incentivare le compagnie locali e straniere a trasferire la propria produzione nelle zone economiche speciali del regno, grazie a un sistema di vantaggiose agevolazioni fiscali. Il sistema, finora, ha attratto circa 12,6 miliardi di dollari di investimenti, nel quadro della strategia di diversificazione economica, che dovrebbe consentire a Riad di liberarsi dell’eccessiva dipendenza dalle rendite petrolifere. (Res)