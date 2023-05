Nato: Geoana a presidente Milatovic, Montenegro è alleato prezioso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da quando è entrato a far parte della Nato, il Montenegro è stato un alleato prezioso, che ha dato "un grande contributo alla nostra sicurezza condivisa". Lo ha affermato il vice segretario della Nato Mircea Geoana, incontrando il presidente montenegrino Jakov Milatovic. "Ciò include le truppe nel nostro gruppo tattico multinazionale in Lettonia", ha detto Geoana, spiegando che "il Montenegro sta inoltre fornendo un prezioso sostegno all'Ucraina, contribuendo a respingere la guerra di aggressione della Russia" mentre svolge "un ruolo fondamentale nei Balcani occidentali, promuovendo stabilità e pace". La Nato, ha proseguito Geoana, condanna fermamente "gli attacchi non provocati di ieri contro le truppe della Kfor nel nord del Kosovo", definiti "totalmente inaccettabili". "La violenza deve cessare immediatamente e tutte le parti devono impegnarsi nel dialogo", ha rilevato il vice segretario. "La Kfor continuerà ad agire in modo imparziale e a sostenere il suo mandato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per mantenere un ambiente sicuro e protetto", ha aggiunto Geoana. (Beb)