Kosovo: Tajani, non è previsto al momento ritorno dei militari feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento non è previsto il ritorno in Italia dei militari feriti in Kosovo. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando al “Tg1”. I militari italiani sono ricoverati “nell’infermeria della nostra base militare a Pristina, un altro è ricoverato a Skopje, in Nord Macedonia, e un altro nell’ospedale di Pristina. Nessuno di loro è in condizioni gravi”, ha spiegato Tajani, aggiungendo che tre sono di nuovo operativi. “Non è previsto ancora il loro ritorno in Italia, vedremo quando saranno dimessi cosa si farà. Uno soltanto dovrebbe avere un piccolo intervento per la ricomposizione di tibia e perone e dovrebbe essere rimpatriato, ma nessuno è in pericolo”, ha rilevato il ministro. (Res)