Kosovo: Tajani, deve prevalere il buon senso, non acuire le divisioni

- In Kosovo deve prevalere il buon senso. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando al “Tg1”. “Ho parlato a lungo” con il presidente serbo Aleksandar Vucic e con il primo ministro kosovaro Albin Kurti, “ho invitato tutti alla prudenza e a evitare iniziative unilaterali”, ha detto Tajani. “Ho chiesto a Kurti di rinviare l’insediamento dei sindaci nei quattro comuni” del nord del Kosovo e di “non insistere in questo momento nell’acuire le divisioni”. Secondo il ministro, dalle indagini condotte finora sugli incidenti di ieri non sarebbero emerse responsabilità dirette della Serbia. “Chi ha agito” sono dei soggetti “violenti”, “estremisti serbo kosovari”. Dobbiamo far sì che si raggiunga la pace tra le due fazioni”, ha spiegato. Oggi la situazione è migliorata, “i militari italiani rimarranno là, così come Kfor”, per garantire la pace, ha proseguito il ministro. Domani a Oslo ci sarà il vertice informale dei ministri degli Esteri della Nato: “Valuteremo cosa fare per rafforzare la sicurezza dei militari presenti”, ed è confermato che Kfor “rimarrà lì per garantire pace e stabilità nei Balcani”.(Res)