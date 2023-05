Malesia: scandalo 1Mdb, il fuggitivo Jho Low si troverebbe a Macao

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il finanziere fuggitivo Low Taek Jho, ricercato da Kuala Lumpur per il suo ruolo nello scandalo dei miliardi sottratti al fondo d'investimento sovrano 1Mdb, si troverebbe a Macao. Lo ha affermato ieri la Commissione anti-corruzione della Malesia (Macc), secondo cui l'informazione "è confermata anche da diversi individui" che hanno avvistato l'uomo in quel territorio cinese. Il primo ministro della Malesia, Anwar Ibrahim, ha annunciato all'inizio di maggio che le autorità malesiane sono impegnate in negoziati con altri Paesi per accelerare il rimpatrio del fuggitivo. Low, meglio noto come Jho Low, è stato incriminato dalle autorità malesiane e statunitensi come l'artefice dell'appropriazione indebita di 4,5 miliardi di dollari del fondo 1Malaysia Development Berhad. Lo scorso anno ex premier malesiano Najib Razak è stato condannato in via definitiva a 12 anni di reclusione per il suo coinvolgimento diretto nello scandalo. Nel 2019 le autorità statunitensi hanno stretto un accordo con Low per recuperare denaro e beni pari a un miliardo di dollari, incluso un aereo privato e immobili di lusso a Beverly Hills, New York e Londra. (Fim)