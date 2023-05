Ue-Turchia: Weber (Ppe), Ankara non aderirà “assolutamente” all'Unione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia non aderirà “assolutamente” all'Ue, dopo la rielezione di Recep Tayyip Erdogan a presidente del Paese. È quanto affermato dal presidente del Partito popolare europeo (Ppe). Manfred Weber, durante un intervento all'emittente televisiva “Zdf”. In particolare, Weber ha evidenziato come “i decenni” in cui è stato inseguito “il miraggio della piena adesione” hanno allontanato la Turchia e l'Ue l'una dall'altra. Quando gli è stato chiesto se il Paese possa entrare nell'Unione europea, il presidente del Ppe ha risposto: “Assolutamente no. Non penso che accadrà nel lungo periodo né che dovrebbe succedere”. Per il vicepresidente dell'Unione cristiano-sociale (Csu), la Turchia potrebbe essere inclusa in una “mera zona di libero scambio, ma l'Ue è molto di più”, poiché “vi è un'identità, un sentimento di unione e i politici dovrebbero tenerne conto quando intraprendono passi verso l'allargamento”. A ogni modo, Weber ha offerto a Erdogan una “stretta collaborazione” e l'apertura di un “nuovo capitolo” nei rapporti tra Ue e Turchia, che deve rimanere fuori dall'Unione europea. (segue) (Geb)