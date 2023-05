Ue-Turchia: Weber (Ppe), Ankara non aderirà “assolutamente” all'Unione europea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Ppe ha poi osservato che l'Unione europea rimane di “estrema importanza” per Ankara e “a volte lo si dovrebbe anche dimostrare”. Al riguardo, il vicepresidente della Csu ha sottolineato: “Non è una minaccia, ma dico chiaramente che siamo dannatamente forti come Unione europea”. In futuro, ha proseguito Weber, “dirò a Erdogan che intendo lavorare con spirito di amicizia e collaborazione, ma dovrà anche decidersi”. Secondo il presidente del Ppe, l'Ue dovrebbe “usare il potere” che ha e non essere “sempre solo quelli gentili”. Weber ha, infine, affermato che l'Ue deve “parlare chiaro” con la Turchia e dire che “ci aspettiamo un certo comportamento da voi, perché altrimenti ne risentiranno i rapporti anche in altri settori”. (Geb)