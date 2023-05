Usa: la deputata progressista Ocasio-Cortez voterà contro l'accordo sul tetto del debito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scarsità dei tagli alla spesa pubblica previsti dall'accordo hanno suscitato al contempo profonda insoddisfazione anche tra molti repubblicani. Il deputato repubblicano Dan Bishop ha chiesto pubblicamente l’estromissione del presidente della Camera Kevin McCarthy, criticandolo per l’accordo raggiunto con la Casa Bianca. Durante una conferenza stampa del caucus per la libertà, che rappresenta l’ala più conservatrice dei repubblicani, il deputato della Carolina del Nord ha alzato la mano per indicare il suo sostegno ad una mozione per estromettere McCarthy dall’incarico. Bishop, in ogni caso, non si è impegnato ad avanzare una mozione a riguardo: una mossa che porterebbe all’organizzazione di una votazione per procedere con la misura. “Credo che vada fatto, ma prenderò una decisione dopo essermi coordinato con i miei colleghi”, ha detto ai giornalisti. I repubblicani più conservatori hanno criticato aspramente l’accordo raggiunto per alzare il debito federale, affermando che i tagli alla spesa pubblica previsti nel testo non sono sufficienti. (segue) (Was)