Serbia: ambasciatore russo, Vucic determinato a risolvere problema del Kosovo in modo diplomatico

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic è determinato a risolvere diplomaticamente il problema in Kosovo ed è pronto per i negoziati ma chiede la "neutralità" dell'Occidente. Lo ha detto l'ambasciatore russo a Belgrado, Aleksandar Bocan-Harchenko, dopo l'incontro di oggi con il presidente serbo. Lo riporta il servizio stampa della presidenza serba. "Vucic vede la soluzione del problema del Kosovo nel suo complesso esclusivamente con l'aiuto della diplomazia ed è pronto per i negoziati. Allo stesso tempo, richiede il raggiungimento di una neutralità maggiore e di onestà da parte dell'Occidente", ha detto il diplomatico di Mosca. (Seb)