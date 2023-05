Usa: accordo sul debito approvato in commissione, domani dibattito alla Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato per la regolamentazione della Camera dei rappresentanti ha dato il via libera alla presentazione in aula dell’accordo raggiunto tra la Casa Bianca e la leadership repubblicana al Congresso per alzare il tetto del debito federale. Il testo, approvato dal comitato con sette voti favorevoli e sei contrari, sarà presentato in aula oggi, mercoledì 31 maggio, per un dibattito e un passaggio finale prima dell’invio al Senato. Si tratta di un passaggio molto importante per l’approvazione dell’accordo, viste le aspre critiche arrivate nei giorni scorsi dall’ala più conservatrice del Partito repubblicano. (Was)