Corea del Sud: lancio satellite nordcoreano, a Seul scatta accidentalmente l'allarme aereo

- L'amministrazione del presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, ha annunciato che le autorità sono impegnate ad accertare le cause dell'attivazione dell'allarme antiaereo a Seul, coinciso col lancio di un razzo vettore da parte della Corea del Nord. L'allarme, che ha mandato in fibrillazione gli abitanti della capitale sudcoreana, è scattato alle 6:41 di stamattina (ora locale), quasi in contemporanea col lancio in Corea del Nord di un razzo vettore contenente il primo satellite spia di quel Paese. Un messaggio automatico del governo metropolitano di Seul, inviato alle utenze telefoniche di tutti i residenti della città, ha invitato le persone a "prepararsi all'evacuazione", senza precisare però la destinazione. Nella città sono risuonate le sirene antiaeree. Circa 20 minuti più tardi, alle 7:03, il ministero dell'Interno e della sicurezza coreano ha inviato un secondo messaggio, chiarendo che il precedente era stato inviato per errore. L'ufficio di presidenza coreano ha invece diffuso una nota, informando di aver convocato l'Ufficio di sicurezza nazionale per valutare le implicazioni del lancio del missile nordcoreano. L'ufficio del presidente Yoon ha affermato tramite una nota che la reazione delle autorità si Seul al lancio del razzo vettore nordcoreano è stata "eccessiva". (segue) (Git)