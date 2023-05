Corea del Nord: Usa "condannano con forza" il tentativo di lancio di un satellite nordcoreano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha ammesso il fallimento del tentativo di immettere in orbita il suo primo satellite spia, dopo il lancio di un razzo vettore rilevato stamattina da Giappone e Corea del Sud. Pyongyang aveva lanciato a sorpresa il satellite "Manlingyeong-1" alle 6:27 di stamattina (ora locale) dalla base missilistica di Tongchang-ri a Sohae, nella provincia di Pyongan Settentrionale. Secondo quanto riferito dall'Amministrazione per lo sviluppo aerospaziale nazionale - l'agenzia spaziale della Corea del Nord - l'immissione del satellite nell'orbita terrestre era stata affidata a un nuovo razzo vettore sperimentale, il "Cheollima-1", quasi certamente basato sulla medesima tecnologia dei missili balistici intercontinentali (Icbm) collaudati da Pyongyang nei mesi scorsi. Il fallimento del lancio era stato immediatamente ipotizzato dal ministero della Difesa della Corea del Sud, che aveva visto sparire il missile dai propri radar lungo la traiettoria prevista. Alle ore 9.00, i media di Stato nordcoreani hanno diffuso una nota confermando il fallimento della missione, senza fornire però alcuna informazione specifica in merito alla "significativa avaria" rilevata dopo il lancio. Nella nota, le autorità nordcoreane affermano di essere già impegnate ad apportare "misure correttive tecniche e scientifiche" al fine di effettuare un nuovo lancio "il prima possibile". (segue) (Was)