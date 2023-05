Corea del Nord: Usa "condannano con forza" il tentativo di lancio di un satellite nordcoreano (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima del lancio, la Corea del Nord aveva informato le guardie costiere di Corea del Sud e Giappone della possibile caduta di rottami in tre aree specifiche, a ovest della Penisola coreana e ad est delle Filippine. Tutte e tre le aree sono situate all'esterno della zona economica esclusiva del Giappone; il lancio ha comunque spinto le autorità giapponesi a proclamare uno stato di allerta aerea preventiva nella prefettura meridionale di Okinawa, e l'allarme antiaereo è scattato per errore anche a Seul, capitale della Corea del Sud. (segue) (Was)